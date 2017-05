El presidente del Olympique de Lyon, Jean Michel Aulas ha reconocido el interés del Atlético de Madrid por su delantero estrella, Alexandre Lacazette, incluso ha afirmado haber recibido una oferta por parte del club rojiblanco, pero que a su vez ha sido «irrisoria». Hay que dejar claro que la intención desde el club francés es la de retener a su punta más popular, a pesar de que el propio podría haber manifestado su predilección por el equipo del manzanares.

El máximo mandatario galo ha insistido en que no es nada nuevo: «Hemos hablado con el Atlético de Madrid tres años. No es nuevo (el interés del Atleti). Por desgracia para el Atlético no es el único que ha hecho ofertas o que está interesado por Alexandre», explicó en RMC, para seguir hablando de la posible oferta que haría efectiva la salida del delantero del Lyon: «En las dos últimas temporadas hemos rechazado ya ofertas de 40 millones por él. No sabría dar una cifra (por la que saldría) porque la considero ridícula. Es uno de los máximo goleadores del campeonato (a sus 25 años, 31 goles en 40 partidos, ndr.). Si podemos haremos todo lo posible para mantenerlo. Para que Alexandre salga tendrán que llegar propuestas muy altas» comentó el presidente.