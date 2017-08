Juanfran y Gabi, dos piezas fundamentales durante los últimos años en el Atlético de Madrid, tienen pactada su renovación ya que el contrato de ambos finaliza en 2018. No obstante, dependerá del rendimiento de ambos jugadores para que se haga efectiva, según el diario AS. La política del Atlético con los veteranos es que, si no llegan a disputar 25 partidos en la temporada, no se efectuará la renovación.

En principio parece que ambos completarán dichos partidos. Por un lado, Juanfran se ha afianzado como titular durante esta pretemporada, aunque la figura de Vrsaljko podría amenazar su continuidad. Gabi es el capitán y el año pasado jugó casi todos los minutos posibles, sin descanso. Seguirá siendo titular aunque se espera que se reparta los partidos con Augusto.