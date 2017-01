Diego Simeone ha hablado este sábado en rueda de prensa antes del partido que el Atlético de Madrid tiene que afrontar mañana en San Mamés. El Cholo ha analizado la actualidad de su escuadra, de la importancia del duelo de mañana y también del joven portero André Moreira.

El joven portugués ha protagonizado varias informaciones sobre su salida en este mes de enero, pero su entrenador ha sido tajante: «Siempre los jugadores quieren jugar y los representantes cuando ven que no participan siempre buscan las mejores situaciones. En un campeonato tan largo, con la lesión de Oblak, que no sabemos cuándo ni cómo volver, no pensaba en darle salida. En el fútbol de repente te encuentras jugando».