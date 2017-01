En las últimas horas Tiago ha sido noticia porque se ha especulado con la posibilidad de que abandonara el Atlético de Madrid al tener supuestamente una irrechazable oferta de China. El portugués ha querido salir al paso de las especulaciones rápidamente en una entrevista con Onda Cero.

«Me ha hecho mucho daño que se publique que me iba a China. Que la afición sepa que mi compromiso no se duda. La noticia es para dejarme mal delante de mis aficionados. Simeone me dijo que me quedara; que hago falta en el Atleti. He tenido tres ofertas de tres países. Estoy a disposición del club. Yo me quedo hasta final de temporada, si me piden salir lo aceptaré y me iré», afirmó el mediocentro.