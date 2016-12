El actual técnico del Atlético de Madrid , el argentino Diego Simeone, aprovechó una larga entrevista concedida a BeIn Sports para analizar la situación del equipo, valorar su trayectoria en los últimos años y aclarar sus planes de futuro. «Todos siempre dicen que posiblemente me pueda ir dentro de un año y medio, y lo que la gente pueda pensar. Pero también me pueden renovar ¿O ya está escrito que no puedo renovar de nuevo? Los periodistas son muy ágiles para generar polémica, que está bien, hay que aceptarla y, posiblemente, hay que contestar mejor para que no se produzcan», espetó.

Igualmente, durante la conversación con Jorge Valdano, el Cholo se refirió a su posible desembarco en la Selección de Argentina. «La vida son momentos, y mi momento hoy es aquí. Yo cuando llegué insistí en ser un equipo molesto, que cuando jueguen contra el Atlético les moleste y creo que lo hemos logrado. Me coge en un momento de mi carrera donde no es el momento para pensar en la Selección. Creo que aún tengo mucho que mejorar, creo que ese lugar no responde a mis necesidades actuales. Yo veo a Del Bosque, Luis Aragonés cuando estuvieron y creo que no es el momento», explicó.