«Hay un principio de acuerdo y oficialmente aún no me han dado la noticia de que está con nosotros. Lo único que me importa ahora es el Sevilla». Así de claro y contundente se ha mostrado Diego Simeone al ser consultado por el inminente desembarco de Diego Costa. Aunque admite que está cerca, el Cholo no quiere precipitarse y prefiere centrarse en otros temas que si marcan la actualidad del equipo.

Eso sí, durante su comparecencia ante los medios, el preparador del Atlético de Madrid sí que hizo alusión a la posible competencia que puede generar el desembarco del hispano-brasileño. «Los jugadores importantes saben que en los equipos importantes hay gran competencia. El club crece, el equipo crece y necesita hombres por competir por serle importante a un club y no por serle importante a uno mismo. Hay que pensar en el club pensando en el equipo», explicó.