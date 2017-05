Protagonista de multitud de rumores durante las últimas semanas, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aprovechó los momentos posteriores al último partido de Liga en la historia del Vicente Calderón para garantizar que seguirá al frente del equipo la próxima temporada.

«Agradezco a todos los que han pasado por este campo de juego, futbolistas, entrenadores y dirigentes. Todos los que han construido este club. Para ustedes la palabra sentimiento es muy profunda, los demás equipos pueden tener más dinero, alguna copa más que nosotros, pero nunca van a poder igualar el sentimiento que ustedes tienen por el Atlético.Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí, me voy a quedar. ¿Y saben por qué me voy a quedar? Me voy a quedar porque este club tiene futuro y ese futuro somos todos nosotros», espetó.