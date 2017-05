Antoine Griezmann respondió anoche a la llamada del programa El Larguero de la Cadena SER y, entre otras muchas cosas, desveló el nombre de los futbolistas con los que le gustaría compartir ataque la próxima temporada. «Me encantaría uno que trabaje como el resto de compañeros y que marque goles. No voy a ser objetivo al hablar de Lacazette porque es muy amigo mío. Me encantaba jugar con él, le gustaba asociarse con el resto. Es un poco como Luciano Vietto pero quizás con más gol (...) También me encanta Cavani porque lo da todo por cada balón. Sería un fichaje top», reconoció.

Igualmente, el punta del Atlético de Madrid se refirió a su propio futuro y aseguro que, por el momento, no tiene intención de cambiar de aires. «No me veo como fundamental para el éxito del Atlético. Sigo en el Atleti porque soy feliz, me encanta el Cholo y mis compañeros. Sigo igual de feliz que el día de mi presentación con no sé cuántas personas (...) .El objetivo lo pondrá el presidente con los fichajes que haga. Estoy muy bien en el Atlético, ahora que hablen Gil Marín y mi representante. No me veo en China», aseveró.