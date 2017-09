Juan C. Navarro

Lejos de confirmar los últimos rumores, el presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha dejado claro que, por el momento, no han dado nuevos pasos para hacerse con los servicios de un Diego Costa del que incluso se ha llegado a decir que ya ha comenzado a trasladarse a la capital de España. «Decidme dónde van a ir a vivir para ir a hablar con ellos. Si están haciendo mudanza vivirán en algún sitio. Yo no lo sé. Os vuelvo a decir lo mismo de siempre: Es un jugador del Chelsea y hasta enero hay tiempo de hablar con el Chelsea o con quien sea, pero hasta enero no vamos a hacer absolutamente nada», espetó en su última comparecencia ante los medios.

Igualmente, el dirigente se refirió al hecho de que el Sevilla haya decidido denunciarles por cerrar el fichaje de Vitolo cuando el jugador tenía ya apalabrada la renovación con el cuadro hispalense. «La verdad es que no me he enterado de nada. Nosotros hemos cumplido con la legalidad vigente y cada uno puede hacer lo que considere oportuno», comentó.