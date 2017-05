El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, acaba de pasar por los micrófonos de RMC y ha dado cumplida respuesta a las informaciones que durante los últimos días vienen especulando con la posible marcha del galo Antoine Griezmann. El dirigente cree que si el delantero ha mostrado su disposición a cambiar de aires es por el simple hecho de que se siente presionado ante las insistentes preguntas de los medios.

«No sé de lo que hablan, no he visto o escuchado las declaraciones. Griezmann es un jugador del Atlético, que tiene contrato y ésa es la única cosa que puedo decir. El Manchester United no ha hecho ningún acercamiento. Pero no me sorprende que Antoine haga esas declaraciones que me dicen, porque todos los días se le pregunta por lo mismo desde hace meses. Creo que está un poco nervioso por tener que responder a la misma pregunta. La situación es que él es jugador del Atlético con un contrato todavía de 3 ó 4 años. Por ahora nadie vino a ofrecer su cláusula y no creo que los clubes lo vayan a hacer», explicó.

Es más, el dirigente quiso dejar claro que el futbolista no le ha mostrado en ningún momento su deseo de abandonar el club rojiblanco. «Se trata de un jugador del Atlético y actualmente no hay evidencia de que la situación vaya a cambiar. Él nunca me ha dicho que quiera marcharse. Creo que la prensa lo que debe hacer es dejarlo solo, que esté de vacaciones, que ha tenido un año de mucho trabajo. Nosotros, en las últimas 7 temporadas, hemos tenido una trayectoria increíble, con 2 finales de Champions League. A veces no debe juzgarse un título por la consecución de un título o no. Estamos muy tranquilos y felices, Se fue de vacaciones, yo le deseo unas buenas vacaciones. Por ahora, será en el Atlético, ya que tiene un contrato», insistió.