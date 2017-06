Finalizada una intrascendente cesión en el Sevilla, el centrocampitas Claudio Matias Kranevitter regresará este verano a la disciplina del Atlético de Madrid, club que vive mediatizado por la sanción de la FIFA y que tal vez se vea obligado a darle una nueva oportunidad. Eso sí, el futbolista tampoco descarta regresar a River Plate, conjunto que ya ha preguntado a los rojiblancos por su situación.

«No le cierro las puertas a nadie, no sé que será de mi futuro. Soy hincha de River, aunque también quiero tener revancha la próxima temporada en el club. Me gustaría triunfar en el Atlético. No tengo opción de compra en Sevilla, así que sí o sí tengo que volver al Atlético. Ya me dieron la fecha para que me presente (...) Siempre me ilusiona jugar con la camiseta de River. Es donde fui más feliz durante toda mi infancia y cuando jugué en Primera. Siempre quiero volver, no sé si será el momento», indicó en declaraciones que recoge Marca.