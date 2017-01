La buena temporada protagonizada por el Genk ha provocado que varios de sus jugadores hayan sido situados en el punto de mira por parte de varios conjuntos de primer nivel. Claro ejemplo es el centrocampista nigeriano Wilfred Ndidi (20 años), futbolista que dejó 20 M€ en las arcas con su fichaje por el Leicester hace apenas unas semanas. Otro de los casos significativos es el español Alejandro Pozuelo, quien cuenta con novias en algunos de los campeonatos más interesantes del continente.

Pero el ex futbolista de Real Betis y Rayo Vallecano no es el único. Así lo apunta la información de HLN Sport, fuente según la cual el joven talento jamaicano de 19 años Leon Bailey también levanta pasiones. A tenor de dicha fuente, el atacante (35 partidos, 9 goles este curso) ha recibido los cantos de sirena por parte de Bayer Leverkusen, Roma y varios conjuntos de la Premier League. Su no convocatoria para el partido de mañana ante el Kortrijk ha disparado las especulaciones al respecto de un posible adiós.