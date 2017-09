Franck Ribéry, que ya cuenta con 34 años, ha hablado sobre su futuro para Bild. El jugador asegura que quiere retirarse en el Bayern de Múnich, pero que solo se quedaría si tuviese protagonismo y continuidad, dejando al pelota en el tejado del club.

«Si el entrenador siente que estamos siendo importante, ¿por qué contratar a otros jugadores?», espetó el francés. El atacante acaba contrato en 2018 y se le cuestionó sobre ello. «No hemos hablado de esto. Todavía hay tiempo suficiente. Uli Hoeness y Karl-Heinz Rummenigge tienen la suficiente experiencia, saben cómo va esto. Prefiero terminar mi carrera en el Bayern. Pero no soy el único que tiene que decidir. También es una decisión de los jefes. Me gustaría terminar mi carrera aquí, pero también tengo la posibilidad de irme a otro sitio».