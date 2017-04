En una entrevista concedida al diario As con motivo del enfrentamiento en Champions League entre el Bayern de Munich y el Real Madrid, Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern, ha tratado diversos asuntos. Entre ellos su buena relación con Florentino Pérez y la posibilidad de que Robert Lewandowski recale en el club blanco: «Lo primero es que nunca pronuncio ese nombre (el de Lewandowski, a la hora de hablar con Florentino), lo segundo es que ambos sabemos lo que es y lo que no es posible. Sabe que no nos vamos a deshacer de jugadores de los que no nos queremos deshacer. En Madrid no es diferente. Los clubes en la élite europea se respetan y saben lo que es posible», afirmó el alto mandatario del club bávaro.

Sin dejar de lado el caso del fichaje de Toni Kroos por el Real Madrid: «Dos años atrás les vendimos a Kroos y ellos a Xabi, un intercambio de jugadores de lo más satisfactorio. Aquí Kroos era un jugador top y en el Real Madrid se ha convertido en un jugador de nivel mundial. Tenía un año más de contrato y no llegamos a un acuerdo. Por eso teníamos claro que había que vender a Toni para que no se pudiera marchar gratis. Toni ya era un gran jugador cuando estaba aquí, pero Xabi Alonso supuso un gran fichaje para nosotros», explicó.