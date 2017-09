Juan C. Navarro

Aunque se había comenzado a especular con su posible cambio de aires y hasta con un futuro desembarco en el FC Barcelona, el director deportivo de la Juventus, Beppe Marotta, acaba de dejar claro que no tiene intención alguna de cambiar de aires. «Yo y Fabio Paratici (su mano derecha) estamos muy bien aquí. Estamos consagrados a la Juventus y dedicados a tiempo completo. Estamos muy cómodos con Agnelli, Nedved, Allegri y el equipo. Hemos creado un modelo ganador. No se habla de la renovación del contrato, porque estamos prácticamente ligados de por vida a la Juventus, y si el club decidiese cambiar, tomaríamos una decisión. Pero no existe dicho supuesto porque la relación es idílica», aseguró.

Igualmente, durante su conversación con Sport Mediaset, el directivo se refririó a la dolorosa marcha de Leonardo Bonucci durante el último mercado estival. «La salida de Bonucci tiene un significado romántico, pero hemos cerrado la campaña de traspasos con un equipo que nos satisface. El Barcelona también ha debido afrontar la salida forzada de Neymar, en un periodo de mercado que estaba acabando y era difícil reemplazarle», explicó.