El exjugador alemán de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, Bernd Schuster habló ayer para los micrófonos de El Transistor de Onda Cero, tras la jornada de cuartos de final de Champions League en la que el Barça ha caído eliminado ante la Juventus de Turín.

Ensalzó la actuación de la Juve: «Lo de hoy (ayer) los jugadores lo tenían medio asumido, creo que no será una noche tan dura; con un 3-0 podía pasar. La Juve defiende con mucha disciplina, es muy complicado hacerles tres goles. El único equipo que defiende igual de bien que la Juventus es el Atlético de Madrid», comenzó afirmando. Para pasar a ser muy crítico con la gestión deportiva del club culé: «En el Barça han fallado los fichajes, no han dado el nivel necesario para jugar tres competiciones», sentenció, y aún así piensa que les podría venir bien de cara al clásico vital para la liga de este domingo ante el Real Madrid: «Creo que tras un palo como el de hoy a los jugadores les viene bien ir a jugar contra el Real Madrid»

Y es que la realidad no es otra que Ter Stegen no ha tenido rival desde la llegada de Cillessen, Lucas Digne se ha desinflado a medida que avanzaba la temporada y André Gomes no ha llegado a encajar en el sistema futbolístico blaugrana. Caso aparte es el de Paco Alcácer, quien ha acumulado pocos minutos al tener por delante a la MSN, sumando su idilio con el gol hasta bien entreda la temporada. Denis Suárez ha sido siempre suplente y no ha contado con regularidad en el juego para destacar. Siendo el único fichaje plenamente satisfactorio el defensa francés, Samuel Umtiti.