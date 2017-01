El futbolista ucraniano no está entrando en los planes de Víctor Sánchez del Amo y tan solo ha disputado 23 minutos en los últimos 3 meses y su representante, Vladimir Kuzmenko, ha asegurado que su jugador está pasándolo mal: «Estoy enfadado, pero no sólo porque Roman no juega y ni siquiera entre en las listas, sino porque se dijeron palabras muy bonitas a la afición y a la Prensa en su presentación y no se están cumpliendo. ¿Por qué el entrenador no cree en él? Está sufriendo»

Esta situación hace que el agente de Roman Zozulya crea que es una forma de incitar al jugador para que se marche cedido: «¿Es esto una forma de presión al jugador para que se marche cedido? ¿Es ése su interés? Roman no tiene ningún problema con nadie en el club y está entrenando fuerte». Además, Vladimir Kuzmenko ha declarado, en Footboom que aún no ha llegado ninguna oferta del PAOK para hacerse con los servicios del delantero.