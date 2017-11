Según Diario de Sevilla, el centrocampista del Real Betis seguirá vistiendo la verdiblanca la próxima temporada y firmará su ampliación de contrato en un corto periodo de tiempo. La diferencia entre ambas partes, según dijo Serra Ferrer en Radio Marca Sevilla, es cuestión de burocracia: «No tenemos problemas. Él lo ha explicado, sólo falta la burocracia para sellar sobre el papel. Joaquín nos está sorprendiendo a todos. Hace 11 años que no lo tenía y lo disfruté y ahora está dando un nivel muy alto. Lleno de compromiso, luz en la cabeza, sabiendo lo que puede hacer y transmitir, calmar, ayudar a los compañeros. Defender al Betis en todos los aspectos y me alegro por él».

En la presente temporada, Joaquín ha vuelto a ser determinante en varios partidos del cuadro sevillano, con el que ya suma 3 goles y una asistencia. A sus 36 años, el de El Puerto de Santa María tiene a un fútbol que mostrar en sus botas.