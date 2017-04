El delantero catalán, Bojan Krkic, ex del FC Barcelona y actual jugador del Mainz alemán en calidad de cedido por parte del Stoke City, está en la lista de posibles fichajes para reforzar el ataque del Espanyol en la próxima campaña. Se comenta que tiene ganas de volver a la Liga Santander después de su salida del Barça en 2011. Bojan no ha logrado adaptarse al Mainz, en el que no se ha estrenado como goleador desde su debut en febrero, y la idea de regresara las filas del Stoke no le seduce.

Hay que tener en cuenta que el Espanyol sigue también muy de cerca al punta del Osasuna Sergio León y la posibilidad de hacerse con el canterano del Real Madrid Mariano Díaz.