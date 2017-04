Durante las últimas horas Bojan ha sido relacionado con el Espanyol como posible opción para reforzar la delantera de la escuadra catalana en verano. El jugador de 26 años defiende los colores del Mainz 05 (7 partidos), donde se encuentra cedido por el Stoke City, que es el equipo al que pertenece.

Pero el de Linyola ha querido aclarar ahora estas especulaciones por medio de unas declaraciones en su cuenta de Twitter: «Quiero aclarar que no me he ofrecido a ningún equipo, tampoco al RCD Espanyol, al contrario de lo que publican algunos medios. Tengo contrato con el Stoke City y ahora solo estoy centrado en ayudar al Mainz y seguir trabajando duro hasta el final de mi cesión».