Ayer en el programa de José Ramón de la Morena, El transistor de Onda Cero, Borja Bastón realizó una conexión en directo, a modo de entrevista a distancia, en la que el delantero, ex del Atlético de Madrid, que se marchó al Swansea por 18 M€, habló de la eliminatoria de su antiguo aequipo en cuartos de Champions League frente uno de sus rivales en la Premier, el Leicester City. Sin dejar de lado su situación en el equipo galés, que no es nada cómoda para el jugador.

«No está siendo una temporada como me esperaba. No me están llegando las oportunidades que me esperaba y el equipo tampoco está bien». Está siendo un curso duro para el punta madrileño, en el que solo ha contado con minutos en 15 encuentros, con un solo tanto en su cuenta. Más después de un año brillante, el pasado en el Eibar, en donde disputo 39 partidos, la mayoría cómo titular e hizo 19 goles que le llevaron a despertar el interés del Swansea. Lejos de rendirse, el jugador de 24 años, expresó su deseo de pelear por un puesto en el once y habló de su capacidad de esfuerzo para revertir la situación.