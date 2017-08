Borja Mayoral ha regresado con el resto de sus compañeros del Real Madrid de la gira norteamericana esta misma tarde. El delantero tiene su futuro en el aire, y aunque ahora mismo su presencia sería importante si el cuadro blanco no ficha a otro delantero, muchos medios especulan con una nueva cesión.

El que fuera la temporada pasada jugador del Wolfsburgo, ha hablado para los micrófonos del diario As nada más terminar en España: «Aún no sé si seguiré en el Real Madrid». El atacante no se ha mojado con su futuro pero admite que sigue siendo una incertidumbre.