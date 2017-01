Juan C. Navarro

Sucesor de Pep Guardiola en el banquillo del Bayern Múnich, el italiano Carlo Ancelotti no ha dudado en salir en defensa de un técnico catalán que no termina de enderezar el rumbo del Manchester City. Para el ex del Real Madrid, los culpables de la decepcionante temporada de los skyblues son los jugadores.

«Guardiola tiene jugadores diferentes ahora y la gente muchas veces subestima lo que esto significa. Cualquier problema que él pueda tener, creo que proviene de la adaptación de trabajar con chicos con los que nunca ha trabajado antes. Eso lleva tiempo. Para obtener buenos resultados son los jugadores los que tienen que adaptarse a él. Es lo mismo que me pasa aquí en el Bayern. Los jugadores tienen que acostumbrarse a mí y nos ha costado», explicó el transalpino durante una entrevista concedida a ESPN.