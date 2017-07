Carlos Kameni, nuevo portero del Fenerbahçe, ha hablado sobre su salida del Málaga CF en una entrevista concedida a Mundo Deportivo. Asegura que la noticia le cogió por sorpresa, porque «un día me vino el director deportivo y me dijo que Michel prefería a otro portero y que si seguía en el Málaga no iba a jugar. Me quedé de piedra», aunque lo que más le molestó fue «que el míster no se atreviera a decírmelo a la cara».

Asegura que fue todo muy extraño, «no creo que la decisión fuera por cuestiones estrictamente futbolísticas, ahí hay otra cosa», asegura el guardameta. Kameni ha confesado que echará de menos a la afición malagueña, ya que entre ellos había una química muy buena. «No sólo me querían por mis paradas, sino que también existía un sentimiento muy especial por ambas partes fuera del campo».