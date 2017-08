Ayer la Real Sociedad anunciaba un acuerdo para la salida de Carlos Vela en el mes de enero, de manera que el delantero de 28 años se marchará a la MLS norteamericana.

Pues bien, ahora el propio jugador acaba de revelar cuál será su destino en esa competición, ya que defenderá los colores del Los Ángeles FC.

My new Club in 2018. @LAFC pic.twitter.com/hR0tZ8eLFI

— carlos vela (@11carlosV) 8 de agosto de 2017