El delantero mexicano de la Real Sociedad, Carlos Vela, ha hablado en rueda de prensa previa al partido clasificatorio para el Mundial con su selección. En ésta fue preguntado por su futuro, ya que le queda solo un año de contrato con el club de San Sebastián, donde verían bien una venta siempre y cuando la negociación se salde con una cifra superior a los 10 M€.

«Siempre hay que dejar las puertas abiertas a todo, y valorar. Y en el momento que llegue la oportunidad, se valorará y se verá si es lo mejor para mí o no», explicó el punta todavía txuri urdin, en la misma línea que su agente, Eduardo Hernández, «No cerramos la puerta a nadie», como recoge el diario As. El azteca también desmintió los rumores que le vinculan con Chivas y comentó la posibilidad de volver a jugar en Guadalajara, de donde salió: «No, no me llamó nadie en ningún momento (...) Claro que sí, claro que me gustaría volver, de ahí salí y guardo mucho cariño»