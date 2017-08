Autor del primer tanto del encuentro con el que el Real Madrid abrió el camino de la victoria, el centrocampista brasileño Casemiro ha sido uno de los mejores futbolistas sobre el terreno de juego. Así, el jugador se mostró eufórico a la conclusión del envite ante los micrófonos de beIN Sports.

«Es importante comenzar así ante un rival difícil como el Manchester United, que tiene calidad y un gran entrenador. Hay que felicitar a los jugadores porque no es fácil ganar todo esto. ¿El mejor equipo del mundo? No, no. Es un equipo que trabaja mucho y con humildad», destacó el internacional canarinho.