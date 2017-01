«Está apartado por una falta de respeto inaceptable, conmigo no pertenece al equipo más. Le he comunicado mi decisión y se terminó el tema. No ha pedido disculpas, ni hacía falta». Así acaba de confirmar Eduardo Berizzo en rueda de prensa las informaciones que circulan desde hace horas sobre Fabián Orellana, que parece tener los días contados en el Celta de Vigo.

El chileno de 30 años tiene por tanto ya un pie lejos del cuadro celeste, mientras se le busca recambio en Balaídos. Porque tal y como relata El Desmarque, el conjunto gallego ha puesto sus ojos en Gerard Deulofeu, por el que compite este club con el Middlesbrough de Aitor Karanka, ya que ambos le ofrecen acomodo lejos del Everton.