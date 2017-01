Tras conocerse que el Celta de Vigo le busca salida por deseo de Eduardo Berizzo, Fabián Orellana ha hablado para el medio chileno Emol: «Ya he reconocido que cometí un error, pero de algo muy pequeño se ha generado algo muy grande. Dice que le falté al respeto a él y al equipo, y no es algo colectivo. Es algo personal entre los dos y Berizzo lo ha traspasado al lado profesional. Ha sido una persona muy desleal conmigo».

El jugador culpa al entrenador de su situación y aunque ha sido relacionado con el Valencia por ahora no ha querido comentar los rumores: «Tengo contrato con Celta y veré con calma qué pasa en estas dos semanas para tomar una decisión. No me esperaba esta situación, para nada. No es la manera que debo salir del Celta. Me duele porque la gente me quiere mucho y les tengo mucho cariño. Si me tengo que ir, me iré triste por dejar el equipo y la ciudad».