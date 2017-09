Asentado como uno de los pilares del Celta de Vigo en el lateral izquierdo, Jonny fue objeto de deseo de varios clubes en verano, entre ellos el Sevilla. Ahora el jugador de 23 años ha valorado estos rumores en rueda de prensa y ha dejado la puerta abierta a un cambio de aires en el futuro.

«Mi intención es salir, pero no es una prioridad, estoy a gusto. Había ofertas atractivas desde los medios de comunicación, pero el 80% no existían. Pero no afectan a mi renovación, las negociaciones estaban ahí en verano, la oferta está encima de la mesa», afirmó el carrilero.