«Podría seguir aquí dos o tres años más, pero no es mi objetivo pasar aquí el resto de mi carrera. Si me llamasen el día de mañana Chelsea, Manchester o Atlético, me vería capacitado para dar ese paso. Todo futbolista quiere seguir jugando al más alto nivel. Si pudiese elegir un club, elegiría al Sevilla. Sería un gran paso siguiente en mi carrera. El Sevilla siempre está entre los cinco primeros y siempre juega en Europa. Y también tiene una ciudad muy agradable. Esto no quiere decir que, si el Madrid me llamase, le fuese a decir que no, pero quiero ir paso a paso. Hace tres años estaba en un banquillo en Bélgica y ya he jugado en el Bernabéu».

Estas declaraciones que recoge el diario Het Laatse Nieuws corresponden a Theo Bongonda, jugador belga de 21 años del Celta de Vigo. El futbolista está firmando una gran temporada en el club celeste (35 partidos, 2 goles) pero no ha dudado en enviar este evidente guiño al Sevilla.