Juan C. Navarro

Autor de un hat-trick en el último choque de liga del Celtic de Glasgow, el delantero galo Moussa Dembélé aprovechó las preguntas de los medios a la conclusión del partido ante el St.Johnstone para esquivar los rumores que le vinculan con las grandes escuadras del continente y mostrar su compromiso con el cuadro escocés.

«Realmente no escucho lo que se dice de mí, simplemente mantengo la cabeza baja y sigo trabajando. He estado fuera por culpa de la rodilla y he tratado de regresar lo más rápido posible. Sí, mi futuro está aquí y lo estoy disfrutando», indicó.