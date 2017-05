Uno de los nombres que han sonado como posible refuerzo para la defensa del FC Barcelona de cara a la siguiente temporada es el de César Azpilicueta. El defensa de 27 años, que ha participado en 46 encuentros esta temporada, ha sido clave en el éxito del Chelsea al ganar la Premier League.

Ahora ha respondido a las especulaciones sobre el cuadro culé: «Es un halago que un club como el Barça se pueda interesar por ti. El curso pasado, después de una mala temporada en el plano colectivo, no teníamos ese tipo de rumores. Este curso, en cambio, nos hemos proclamado campeones y este tipo de informaciones indican que hemos hecho las cosas bien. El interés de equipos de este nivel es muy positivo, pero yo estoy muy contento aquí. Me siento muy valorado por el club y no pienso en nada más».