El centrocampista concedió una entrevista para Movistar + en la que repasó, entre otros temas, cómo vive su suplencia en el club de Londres: «Es una situación nueva en la que no me escondo. Pero voy a pelear hasta el final para jugar más, sé que puedo. Se ha demostrado que cada vez que he jugado tengo sitio en el equipo».

Ademas, Cesc Fàbregas repasó la actualidad de su antiguo club, el FC Barcelona, de la que destacó a una figura: «Si tienes a Messi, el ciclo ganador no termina». También destacó la labor del técnico azulgrana en los éxitos del equipo: «Luis Enrique lo está haciendo fenomenal. Lo ha hecho perfecto estos dos últimos años».