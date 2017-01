El guardameta no se encuentra cómodo en el club de Londres ya que no ha conseguido arrebatarle el puesto a Thibaut Courtois y le gustaría marcharse: «Me resulta muy difícil no jugar durante mucho tiempo y eso es lo que me gustaría hacer. Mi futuro se resolverá en los próximos dos días».

Además Asmir Begovic no se mostró preocupado por abandonar el Chelsea a sabiendas de que tiene muchas posibilidades de alzarse con el campeonato en la Premier League: «Esa es una parte difícil, espero que levanten el título y quizás yo sea parte de eso, pero es difícil cuando no se juega».