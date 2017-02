No atraviesa Cesc Fàbregas por su mejor temporada en el Chelsea, donde este centrocampista de 29 años no es titular indiscutible como antes pese a sumar 18 encuentros. Pero el internacional español no se rinde y quiere revertir su situación. Aunque en este caso es noticia porque ha aludido a sus planes de un futuro más lejano.

Y en declaraciones de las que se hacen eco medios como el Daily Mail, ha enviado un guiño en toda regla a la MLS norteamericana: «Cuando crea que no puedo jugar en Europa, mi plan en ese momento es ir a Estados Unidos. A lo mejor un día lo pruebo y te digo cómo es».