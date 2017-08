Danny Drinkwater quiere convertirse en nuevo jugador del Chelsea y el club londinense lleva tiempo buscando su contratación. El Leicester se ha mostrado reacio en todo momento a dejar ir a su jugador, pero las cosas podrían cambiar pronto.

Sky Sports afirma que Drinkwater ha entregado el ’transfer request’ al Leicester. El futbolista parece estar dispuesto a forzar al máximo su traspaso al Chelsea.

BREAKING: Danny Drinkwater has handed in a transfer request at @LCFC as he looks to force through a move to @ChelseaFC #ssn pic.twitter.com/0DBkf4S1eT

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 30 de agosto de 2017