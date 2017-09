Ross Barkley no fichó por el Chelsea finalmente durante el último día del mercado estival, ya que ahora está lesionado, pero ha dejado abierto su futuro para el mes de enero. No obstante, ahora acabamos de escuchar una curiosa versión de lo sucedido con el inglés, la cual ha relatado Joey Barton en talkSPORT.

«He escuchado una historia realmente interesante al respecto. Conte apagó su teléfono mientras los representantes de Barkley trataban de localizarle. Él quería preguntarle: ’Oye, ¿dónde voy a jugar?’, y resulta que Conte tenía el teléfono apagado. Ésta es la razón por la que todo se enfrió y nunca fimó. Debió pensar: ’bueno, si el míster no responde el teléfono es que no me quiere’. Es por eso que decidió volver al Everton», afirmó el centrocampista.