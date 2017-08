Uno de los jugadores que ha pretendido el Manchester United para reforzar su plantilla en este mercado estival ha sido Willian. El brasileño de 29 años, autor de 13 goles en 45 encuentros con los blues, es uno de los futbolistas que siempre han cautivado a José Mourinho, que ya lo tuvo en Stamford Bridge en sus filas.

El jugador ha hablado ahora para Goal de estos rumores que lo acercaron a Old Trafford: «Hubo conversaciones con mi agente. Trabajé con Mourinho y se convirtió también en mi amigo. Hablaron conmigo pero no ha pasado nada porque el Chelsea no quiere negociar y estoy contento aquí», afirmó el jugador.