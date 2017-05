El ariete belga, Christian Benteke ha dado a entender, con sus palabras en La Derniere Heure, que está totalmente de acuerdo con la decisión de su compatriota Axel Witsel de marcharse al fútbol chino, como otros muchos jugadores importantes que militaban en el fútbol europeo.

«Por supuesto que le entiendo. Son hipócritas, los que le critican. He felicitado a Axel para su fichaje. Hablamos en la selección y en cualquier caso, todos los que estaban allí conmigo, entendemos su elección. Siempre digo que todo el mundo tiene una historia antes de comenzar en mundo del fútbol. Algunos juegan para ganar trofeos, otros por dinero. Juego por ambos motivos, también sé que en el tiempo que me queda por delante nunca voy a ser un Messi o un Cristiano Ronaldo que puede ganar un montón de títulos. Si me preguntas por la posibilidad de descartar firmar un día en China, digo que no», sentenció el punta de origen congoleño, que a sus 26 años no descarta cambiar el Crystal Palace por el emergente fútbol chino.