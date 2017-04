Aunque el Leicester City experimentó una casi inimaginable mejoría desde que fue destituido, Claudio Ranieri sigue creyendo que no fueron los jugadores quienes forzaron su salida. «No creo que mis jugadores me mataran, no, no y no. No puedo creerlo. Los futbolistas puede que no dieran el máximo porque había otros problemas. Otros problemas pueden ser que antes ganaban menos y después el doble o el triple. He escuchado muchas historias sobre ello. Puede que fuera algo a mis espaldas o que un pequeño problema que tuviéramos antes de ganar la Premier se convirtiera en algo más cuando perdíamos este año», explicó el técnico en Sky Sports.

Es más, el preparador quiso dejar claro que si le hubieran dejado más tiempo, él también habría sido capaz de reconducir el rumbo de la nave. «No era fácil esta temporada después de ganar la Premier. Creo que antes o después le habríamos dado la vuelta a la situación. El punto de inflexión fue el partido con el Sevilla. En la segunda parte todo el mundo volvió a luchar y a estar junto. Vivimos un cuento de hadas y seguimos con ello. Creo que este equipo puede hacer algo bueno en la Champions», añadió.