Hoy el Leicester City visita el Vicente Calderón en Liga de Campeones, y por ese motivo Claudio Ranieri ha concedido una entrevista a Sky Sports para hablar del que fuera su equipo hasta hace unas semanas. En el transcurso de la misma el entrenador italiano se ha referido al del Atlético de Madrid.

«Creo que Simeone se podría comparar con Conte, muy buen técnico, muy fuerte. Creo que debe entender la mentalidad inglesa, cómo funcionan los vestuarios aquí, el club… No es fácil. Cuando construí el Leicester, Atlético de Madrid fue uno de los equipos en los que me fijé y estuve comparando jugadores, etc. Simeone es un técnico argentino. Nació en Argentina pero es un entrenador que se crió en Italia», afirmó el preparador transalpino.