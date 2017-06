Cristiano Ronaldo aprovechó una entrevista concedida a FOX Sports Argentina para dejar claro que no tiene ningún tipo de problema con el que es su gran rival en la lucha por ser el mejor futbolista del mundo, el argentino Leo Messi. «No soy amigo de Messi, pero somos compañeros. Hemos compartido muchos momentos en los premios en los últimos 10 años y tengo una relación muy buena con él. No quedamos a comer juntos, pero le respeto. Es un compañero de profesión, no un rival (...) Es un tema más de la prensa, que quiere vender y hacer su negocio», explicó.

De hecho, el luso añadió que disfruta viendo jugar a la Pulga y que no encuentra ningún motivo para llevarse mal con el futbolista del FC Barcelona. «Claro que me gusta, me gusta ver a todos los buenos futbolistas y él es uno de ellos, es un crack. Disfruto mucho viéndole jugar. Cómo no me va a gustar una persona que no hace mal ninguno, al contrario. Cuando le preguntan a Messi de Cristiano, él también habla bien de mí. Mi relación con él es cordial y nos respetamos mutuamente», indicó el delantero del Real Madrid.