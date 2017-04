Durante una reciente entrevista concedida al diario inglés The Guardian, el uruguayo Diego Godín no ha tenido problemas en reconocer que hace apenas un par de temporadas fue capaz de resistir la llamada de una de las grandes escuadras de la Premier League, el Manchester City. «Es verdad que hace dos años el Manchester City me quiso cuando él (Pellegrini) estaba allí. Estoy orgulloso de que me quisiera, pero me siento un aficionado más de este club. Estoy muy feliz aquí. No sentía que fuese el momento de irme», indicó.

Asimismo, el central dedicó nuevos elogios al que ha sido gran impulsor del Atlético de Madrid en los últimos tiempos, el técnico Diego Simeone. «Ha triunfado aquí y no hay ningún misterio. Vino a un lugar en el que encaja perfectamente y donde lo aman. Hay entrenadores y jugadores que encajan en algunos sitios. Ni todos los jugadores encajan en todos los equipos ni todos los entrenadores pueden dirigirlos. Su sitio estaba en el Atlético», explicó.