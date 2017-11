Juan C. Navarro

Dani Alves participó anoche en la Gran Gala del Calcio italiano y aprovechó las preguntas de Sky para dar un buen palo al fútbol italiano. El lateral brasileño quiso destacar el buen juego que viene practicando el Nápoles, pero dejó claro que si se marchó tan precipitadamente de la Juventus fue por el estilo a su juicio, algo rácano, que plantean los grandes clubes del Calcio.

«Quería hacer más, pero no entendieron mis ganas de subir el nivel. En el PSG estoy feliz porque siempre busqué un equipo que jugara al fútbol, y no por sus campeones. ¿El Nápoles? Me encanta porque defiende la palabra ’fútbol’, juega mucho mejor y creo que todos deberían tomarlo como ejemplo para mejorar. La Juve y el fútbol italiano deben entender que hay que dar una vuelta y buscar algo más, volver al pasado cuando Italia era protagonista en Europa», espetó.