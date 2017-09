Juan C. Navarro

Dani Carvajal ha aprovechado el acto de presentación del que a partir de ahora será su nuevo contrato con el Real Madrid (hasta junio de 2022) para dar nuevas muestras de su total compromiso con la entidad. «Es parte de mi vida, de cumplir un sueño, le estoy muy agradecido al club. Es otro gran día de mi vida para enmarcar, prolongar mi contrato con el club de mi vida, el de mi familia. Quiero volver a ganarlo todo ¿Mi cláusula? Es alta para que nadie pueda arrebatarme de aquí», indicó.

Igualmente, el lateral derecho fue cuestionado por la aparente falta de un recambio de garantías en la actual plantilla merengue y con su respuesta quiso dar un importante impulso al canterano Achraf. «Achraf es un chico muy bueno y cuando el míster lo necesite lo va a hacer muy bien. Ahora estoy jugando mucho y ojalá pueda seguir haciéndolo, eso es que el míster confía mucho en mí. Me estoy cuidando mucho porque es un año muy importante para mí y no me gustaría lesionarme...», aseveró.