«Tuve una charla con el míster en su día y (...) él me dijo si iba a salir y le contesté que mi intención al principio de verano era salir porque había pasado aquí dos años muy complicados. Desde el primer entrenamiento que vino noté algo distinto, ya no sólo él también el cuerpo técnico me llamó mucho la atención y dije ’no puedo perderme un año de mi carrera sin estar con este entrenador’. Si me voy algún día de aquí, que he dicho siempre que ojala sea dentro de muchos años o incluso pueda retirarme aquí, pero sea el año que sea tiene que ser una decisión buena para el club y para mí».

Son palabras de Dani Parejo para BeinSports. En ellas habla de sus sensaciones cuando llegó Marcelino y da los motivos de porqué continuó en el Valencia cuando en junio tenía decidido que se marcharía.