Una de las leyendas vivas de la Roma ha hablado en una entrevista para Mirror en la cual ha llamado la atención la forma en la que Daniele De Rossi crítica a las costumbres que traen al vestuario del primer equipo los más jóvenes.

«Cuando empecé, hace 20 años, todo era diferente. Ahora un chico de veinte años que llega al primer equipo tiene más seguidores en Instagram que Messi. Cuando les veo retransmitiendo vídeos en directo por Instagram dentro del vestuario antes de un partido me gustaría coger un bate de béisbol y darles en los dientes, pero tienen entre 18 y 20 años. Ya tendrán tiempo para quejarse de los jóvenes de hoy en día», explicó el romano, quien también reconoce que antes no entendía las quejas, muy similares, de los jugadores más veteranos: «Me irritaba que se quejaran de cosas que no se hacían en sus tiempos».