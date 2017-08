Danny Rose, jugador del Tottenham, ha dedicado unas palabras muy duras a su equipo, criticando la política de fichajes hasta el momento y asegurando que necesita nuevos retos. En una entrevista a The Sun dijo que demanda fichajes de nivel a su club. «No estoy diciendo que compren 10 jugadores, me encantaría ver dos o tres y que no sean jugadores que tienes que ir a Google y decir, "¿Quién es ese?" Me refiero a jugadores conocidos».

Ante su descontento con la actual plantilla, tampoco cerró la puerta a una posible salida del club inglés. «No estoy diciendo que quiera salir, pero si algo me llega, no tendría ningún reparo en expresar mis opiniones a nadie en el club». También cree que está infravalorado. «Valgo más de lo que estoy recibiendo», aseguró el futbolista.