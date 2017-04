«Prefiero no hablar de eso. La verdad es que todavía no tengo nada claro y no quiero decir nada todavía. Estoy a gusto en Vitoria, siempre lo he demostrado. Cuando llegue el momento, ya saldré y lo comentaré, pero por ahora prefiero mantenerme al margen. Yo aquí estoy muy bien, me han tratado muy bien y me he vuelto a sentir futbolista. Los dos últimos años en el Athletic no tuve muchos minutos y ahora me encuentro físicamente bien y con motivación de seguir, así que... Pero ya se hablará cuando se tenga que hablar. Ahora lo importante es el partido de Las Palmas, los demás que nos quedan hasta el final de la temporada y la final. Todo eso es mucho más importante que mi renovación».

Estas declaraciones de las que se hace eco Noticias de Álava corresponden a Gaizka Toquero, atacante de 32 años del Deportivo Alavés, que suma 3 goles en 25 encuentros esta temporada. Acaba contrato el 30 de junio y el jugador todavía no ha renovado, y aunque parece que quiere seguir en Mendizorroza prefiere esperar a que llegue el final del curso, tras la final de Copa del Rey del 27 de mayo.